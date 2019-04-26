В Евросоюзе прекратили выпуск банкнот достоинством 500 евро

СЕГОДНЯ 20:49 2019-04-26T20:51:16+03:00

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет выпускать банкноты достоинством 500 евро.

Напомним, еще в 2016 году Евросоюз объявил о постепенном прекращении использования банкнот в 500 евро, так как с их помощью легче проводить «незаконную деятельность». В январе этого года 17 из 19 европейских стран перестали выпускать такие купюры. Банкноты в 500 евро продолжали выпускать Австрия и Германия. Однако теперь и в этих странах купюры по 500 евро больше выпускать не будут.

"С 27 апреля новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут", - сообщается на сайте ЦБ Австрии.

В настоящее время банкноты по 500 евро могут и дальше использоваться как платежное средство. Но постепенно они будут изыматься из обращения, сообщает агентство Bloomberg.

Летом 2016 года ЕЦБ выпустил новую банкноту номиналом 50 евро. Новая купюра получила усиленные элементы защиты, а также портрет Европы - героини мифов Древней Греции.

ИСТОЧНИК KP.RU