В штабе Зеленского допускают возможность роспуска Верховной Рады

СЕГОДНЯ 00:43 2019-04-27T00:43:00+03:00

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Верховная Рада Украины может быть распущена, поскольку сейчас в парламенте нет большинства из-за распада коалиции. Такое мнение высказал Дмитрий Разумков - представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского.

"Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226", - пояснил Разумков в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

По его словам, спикер Верховной Рады Андрей Парубий неоднократно получал письма с просьбой предоставить поименный состав коалиции, но игнорировал их, что является нарушением закона.

"Именно поэтому, как нам кажется, ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а потом Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена", - добавил представитель штаба Зеленского.

По закону, есть три основания для того, чтобы инициировать роспуск Рады, и одно из них - отсутствие коалиции в парламенте. Но подписать указ о роспуске парламента может только президент.

ИСТОЧНИК KP.RU