2019-04-27T00:43:00+03:00
Политика

В штабе Зеленского допускают возможность роспуска Верховной Рады

Представитель штаба считает, что в парламенте нет коалиционного большинства
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Верховная Рада Украины может быть распущена, поскольку сейчас в парламенте нет большинства из-за распада коалиции. Такое мнение высказал Дмитрий Разумков - представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского.

"Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226", - пояснил Разумков в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

По его словам, спикер Верховной Рады Андрей Парубий неоднократно получал письма с просьбой предоставить поименный состав коалиции, но игнорировал их, что является нарушением закона.

"Именно поэтому, как нам кажется, ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а потом Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена", - добавил представитель штаба Зеленского.

По закону, есть три основания для того, чтобы инициировать роспуск Рады, и одно из них - отсутствие коалиции в парламенте. Но подписать указ о роспуске парламента может только президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина
Путин подписал указ о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Посольство РФ удивлено позицией Лондона по вопросу выдачи российских паспортов жителям Донбасса
МИД России обвинил США в попытке ограничить международные контакты Венесуэлы
МИД России: Приговор Бутиной является позорным пятном на судебной системе США
Россияне смогут находиться в Черногории 90 дней без визы
В руководстве ФК «Спартак» произойдут изменения
"Вопиющее беззаконие": Посольство России в США прокомментировало приговор Бутиной
США не дали визу российскому эксперту по химоружию, который направлялся на заседание СБ ООН
В Евросоюзе прекратили выпуск банкнот достоинством 500 евро
Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
ЦИК Украины: Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля
Новый чернобыльский саркофаг готов на 99%