2019-04-27T05:41:20+03:00
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Власти Австралии к 2020 году истребят 2 млн диких кошек

Защитники уникальных австралийских животных назвали одичавших котов главным врагом континента
Юлия ДИВЕЕВА
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В Австралии будут истреблять одичавших кошекВ Австралии будут истреблять одичавших кошекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Австралии до 2020 года истребит два миллиона диких кошек ради сохранения эндемичных животных. Сейчас численность пушистых "главных врагов" континента по разным оценкам составляет от двух до шести миллионов особей.

Телеканал CNN сообщает, что некоторые регионы страны пошли еще дальше. В северо-восточном штате Квинсленд создали совет по борьбе с котиками, который обещает щедро заплатить 10 австралийских долларов (семь долларов США) за скальп дикой кошки. О проблеме с кошками и намерении бороться с ними заявляют и в соседней Новой Зеландии.

Дело в том, что коты, которые сопровождают человека вот уже много веков, не водились в Австралии. Их туда завезли колонизаторы из Англии в XVII веке. С тех пор котики расплодились, и многие из них одичали. Дикие кошки охотятся, чтобы выжить, на мелких животных, многие из которых стали исчезающими видами.

За прошедшие три с лишним века из-за кошек исчезли примерно 20 видов млекопитающих, которые были распространены только на австралийской территории и больше нигде не встречались. Национальный комиссар по видам животных, которым грозит исчезновение, Грегори Эндрюс назвал одичавших котов самой главной угрозой эндемикам Австралии. К ним относятся 80% млекопитающих и 45% птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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