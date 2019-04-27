В Нью-Йорке 120 священнослужителей обвиняют в педофилии

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-27T06:47:58+03:00

Кардинал митрополии опубликовал имена всех обвиняемых в домогательствах священников с 1900 года по 1999 год

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Не менее 120 священнослужителей римско-католической митрополии Нью-Йорка обвиняются в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним. Об этом сообщил архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан.

По его словам, митрополия опубликовала список с именами всех священников, подозреваемых в педофилии. В списке также указаны даты их принятия священников в сан и их нынешний статус.

"Выслушав многих из пострадавших, а также многих других людей и священников, я принял решение опубликовать полный список всех лиц в пределах архиепископства, в отношении которых существуют серьезные обвинения в домогательствах в отношении несовершеннолетних", - сказал Долан в интервью телеканалу PIX11.

Опубликованный список охватывает период с 1900-го по 1999 год. Кардинал подчеркнул, что никто из ныне живущих обвиняемых на данный момент не участвует в богослужениях.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в августе 2018 года 300 католических священников из штата Пенсильвания обвинили в педофилии. Выяснилось, что за 70 лет в штате "святые отцы" развратили более тысячи детей, а верхушка римско-католической церкви их все эти годы покрывала.

ИСТОЧНИК KP.RU