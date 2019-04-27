Песков рассказал, почему Путину не обязательно высыпаться

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-27T14:27:15+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что его начальник – Владимир Путин - вполне может обходиться и без сна.

"Он же Путин! Он не спит, он работает!", - сказал Песков журналистам в субботу в ответ на вопрос, как президент при своем напряженном графике успевает высыпаться.

Напомним, в конце этой рабочей недели Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Затем, как ранее писал сайт kp.ru, отправился во Владивосток. Там в корпусе Дальневосточного федерального университета на Русском острове у российского президента состоялась первая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Сначала политики побеседовали наедине, а после начались переговоры в расширенном формате. После этого Путин улетел на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая проходит в Пекине 26-27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU