2019-04-27T14:27:15+03:00
Общество

Песков рассказал, почему Путину не обязательно высыпаться

Представитель Кремля пошутил, что президент России может обходиться без сна
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему главе государства Владимиру Путину не обязательно высыпатьсяПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему главе государства Владимиру Путину не обязательно высыпатьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что его начальник – Владимир Путин - вполне может обходиться и без сна.

"Он же Путин! Он не спит, он работает!", - сказал Песков журналистам в субботу в ответ на вопрос, как президент при своем напряженном графике успевает высыпаться.

Напомним, в конце этой рабочей недели Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Затем, как ранее писал сайт kp.ru, отправился во Владивосток. Там в корпусе Дальневосточного федерального университета на Русском острове у российского президента состоялась первая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Сначала политики побеседовали наедине, а после начались переговоры в расширенном формате. После этого Путин улетел на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая проходит в Пекине 26-27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24