2019-04-25T11:18:33+03:00
Политика

Ким Чен Ын рассказал, о чем говорил с Путиным на Русском острове

Встреча лидеров КНДР и России длилась вдвое дольше, чем планировалось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал очень содержательным свой разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По словам председателя КНДР, во время встречи был затронут ряд актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

"Только что прошел очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам. <...> Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном плане", - сказал Ким Чен Ын после встречи с Путиным в формате тет-а-тет, которая длилась два часа - вдвое больше, чем было запланировано.

Лидер КНДР подчеркнул, что изначально ехал в Россию с целью обсудить ситуацию вокруг Корейского полуострова и методы ее мирного урегулирования. Также планировалось обменяться мнениями по развитию двусторонних отношений, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что первая встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась в четверг, 25 апреля, в корпусе Дальневосточного федерального университета на Русском острове. Сначала политики побеседовали наедине, а после начались переговоры в расширенном формате.

Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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