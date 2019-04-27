В Уганде женщина родила 38 детей к своим 39 годам

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-27T15:15:55+03:00

Муж ушел от Мариам Набатанзи еще три года назад, и с тех пор она заботится о семье сама

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Самая многодетная мать была обнаружена в 2019 году в Уганде. К своим 39 годам Мариам Набатанзи родила уже 38 детей, и все из-за редкой особенности организма - каждая беременность завершается появлением на свет не менее двух младенцев.

Все началось, когда жительнице африканского государства было еще 13 лет. Тогда на свет появились ее первые близнецы. Затем на протяжении 25 лет женщина еще пять раз родила двойняшек, четыре - тройняшек, и пять раз - четверняшек.

Вся эта большая семья обитает в небольшом домике из цемента, расположенном в поселке близ кофейных плантаций. Муж ушел от Набатанзи еще три года назад и теперь она одна заботится о семье, передает Reuters.

Сайт kp.ru писал о том. что в 2009 года жительница Калифорнии единовременно родила сразу восьмерых детей. Сначала молодая мама была счастлива прибавлению в семье, которая уже насчитывала шестерых малышей, однако через несколько лет возненавидела их всех и впала в депрессию.

ИСТОЧНИК KP.RU