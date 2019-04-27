Члены движения "желтые жилеты" напали на полицию в Страсбурге
В субботу, 27 апреля, в Страсбурге произошли массовые столкновения членов движения "желтые жилеты" с сотрудниками полиции.
Сразу несколько инцидентов было зафиксировано в районе площади Бордо около 15:00 по парижскому времени (16:00 мск). В обоих случаях группа радикально настроенных молодых людей начала бросать камни и бутылки в правоохранителей. Стражи порядка вынуждены были ответить применением слезоточивого газа.
Согласно данным газеты Dernieres Nouvelles d'Alsace, в этой субботней манифестации участвуют порядка 2 тысяч человек. Они планируют пройтись по центральным улицам города и завершить акцию на площади у здания Европейского парламента.
Сайт kp.ru писал о том, что члены движения "желтые жилеты" проводят свои протесты каждую субботу, начиная с ноября 2018 года. Изначально они требовали отменить повышение цен на топливо и отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона, однако вскоре список запросов существенно расширился.
«Желтые жилеты» устроили в Париже пожар и погром.Участники протестного движения поджигали на своем пути автомобили и вступили в стычку с полицией
ИСТОЧНИК KP.RU
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