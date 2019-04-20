В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих "желтых жилетов"

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-20T14:29:43+03:00

На очередную согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже пришли несколько тысяч человек Фото: REUTERS

Согласованный митинг проходит у здания министерства экономики Франции, однако без беспорядков в городе не обошлось [видеотрансляция]

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На очередную согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже пришли несколько тысяч человек. Митинг проходит у здания министерства экономики Франции.

Митингующие сидят на ступенях стадиона, расположенного напротив здания министерства. Отмечается, что многие протестующие принесли на митинг флаги Франции и регионов страны; в толпе также слышны различные лозунги. Некоторые участники митинга время от времени зажигают дымовые шашки.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что безопасность на манифестациях буду обеспечивать 60 тысяч сотрудников полиции, а также выразил обеспокоенность участием в митингах радикалов, которые неизменно устраивают погромы и потасовки с полицейскими.

Сообщается, что в ходе митинга группа хулиганов забросала полицейских бутылками со зловонным веществом. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года; тогда протестующие требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Несмотря на принятые властями меры в области экономической и социальной политики, недовольные граждане продолжают выходить на улицы в различных городах страны.

Тысячи желтых жилетов оккупировали министерство экономики Франции.В ходе митинга группа хулиганов забросала полицейских бутылками со зловонным веществом. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ

ИСТОЧНИК KP.RU