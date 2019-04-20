2019-04-20T17:00:04+03:00
В мире

Протестующие «желтые жилеты» в Париже начали поджигать машины

В настоящий момент горят несколько автомобилей и мопедов
Марина ВЕНЦОВА
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Протестующие «желтые жилеты» в Париже начали поджигать машиныПротестующие «желтые жилеты» в Париже начали поджигать машиныФото: REUTERS
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Манифестанты «желтых жилетов» в ходе очередной акции начали поджигать машины в районе бульвара Жюля Ферри в Париже. Кроме того, они подожгли несколько мусорных контейнеров.

Тысячи желтых жилетов оккупировали министерство экономики Франции.В ходе митинга группа хулиганов забросала полицейских бутылками со зловонным веществом. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ

Пожарные расчеты в настоящее время тушат возгорание, передает РИА Новости. Как сообщили в префектуре полиции, в Париже уже задержано свыше 126 человек, передает телеканал BFM.

Ранее сайт kp.ru писал, что в субботу, 20 апреля, на очередную согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже пришли несколько тысяч человек. Митинг проходит у здания Министерства экономики Франции. При этом, когда колонна манифестантов направилась к площади Республики начались столкновения протестующих с полицией. Хулиганы забросали правоохранителей зловонным веществом, в ответ на что, полиция применила слезоточивый газ.

Напоним, акции протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Первые требования манифестантов заключались в не повышении налога на топливо и цен на бензин, в дальнейшем круг запросов существенно расширился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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