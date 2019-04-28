Столица Ливии подверглась авиаудару

СЕГОДНЯ 01:27 2019-04-28T01:28:00+03:00

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Столица Ливии в субботу подверглась бомбардировке. Очевидцы сообщили, что слышали гул приближающегося самолета, а затем последовали несколько громких взрывов.

Как передает агентство Reuters, авиаудар нанес беспилотный летающий аппарат (БПЛА). О жертвах и разрушениях пока ничего не известно.

Издание отмечает, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, неоднократно наносили воздушные удары по Триполи, который остается под контролем Правительства национального согласия (ПНС).

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 22 апреля Ливийская национальная армия объявила о начале второй фазы наступления на столицу страны. Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари рассказал, что армия Хафтара определила основные и второстепенные позиции ПНС. Теперь, по его словам, начинается следующий этап наступления на Триполи с участием пехоты и артиллерии.

ИСТОЧНИК KP.RU