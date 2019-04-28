National Interest нашел способ "помирить" США с Россией

СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-28T07:41:07+03:00

Американские СМИ считают, что Россия согласится помириться с США, чтобы "дружить против" Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Соединенные Штаты могут сделать несколько шагов для того, чтобы наладить отношения с Россией, в частности, заключить временное соглашение. Такое мнение на своих страницах высказало издание National Interest.

Автор статьи - старший научный сотрудник Института Катона Даг Бандоу, считает на самом деле отношения России и Китая основаны вовсе не на взаимной симпатии и доверии. Политолог отмечает, что Москва не заинтересована в конфликте с Европой или США,и надеется, что Запад остановит свое наступление к российским границам. Он уверен, что исторически России более свойственно сближение с Европой и Соединенными Штатами, нежели чем с Китаем.

Создание коалиции против Пекина - отвечает интересам США, и временное соглашение в этом случае станет наиболее подходящим способом достичь этого.

Однако, Бандоу подчеркивает, что от Вашингтона потребуются встречные шаги, а точнее признание Крыма российской территорией. Взамен, считает автор, можно ожидать, что Россия прекратит поддерживать жителей ДНР и ЛНР.

Эти шаги позволят нормализовать контакты между двумя государствами, и сделать возможным сотрудничество США и России в различных сферах, включая противостояние разрастанию влияния Китая.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне президент РФ Владимир Путин вернулся из Пекина, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином открыл форум «Один пояс. Один путь». Переговоры лидеров России и Китая на форумах уже стали традицией. За последние шесть лет они встречались более 30 раз и всегда заявляли о своей дружбе.

ИСТОЧНИК KP.RU