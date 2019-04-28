2019-04-28T08:25:08+03:00
Спорт

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции

Парижский футбольный клуб проиграл в финальном матче турнира "Ренну" после серии пенальти [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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НеймарНеймарФото: REUTERS
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Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и сборной Бразилии Неймар ударил фаната после поражения его команды в финальном матче Кубка Франции. Об этом сообщает телеканал CBS Sports.

В Сети также появилось видео с места инцидента, который произошел, когда игроки поднимались на трибуну для получения медалей. На ролике видно, как Неймар попытался отобрать телефон у болельщика, снимавшего команду. Между футболистом и фанатом произошел конфликт, после чего Неймар ударил мужчину по лицу.

Неймар ударил болельщика.Бразильский футболист разозлился после проигрыша Пари Сен-Жермен в финале Кубка Франции

Ранее на этой неделе Неймар был дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на три матча. Причиной этому стали оскорбления в отношении официальных лиц во время матча Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Юнайтед"; тогда клуб из Парижа проиграл со счетом 1:3.

Финал Кубка Франции по футболу состоялся в субботу, 27 апреля, на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. Матч между "ПСЖ" и "Ренном" закончился со счетом 2:2, однако в серии пенальти "Ренн" оказался сильнее. Стоит отметить, что "Ренн" завоевал этот трофей в третий раз в истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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