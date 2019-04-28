2019-04-28T12:42:02+03:00
Общество

Букмекеры составили портрет ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Будущий член королевской семьи, предположительно, получит имя бабушки Дианы
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Рождение ребенка ожидают к началу маяРождение ребенка ожидают к началу маяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупнейшие британские букмекерские компании открыли прием ставок на имя, пол цвет волос будущего ребенка принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Будущий наследник престола должен родится со дня на день, а прогнозисты-букмекеры уже составили его предполагаемый портрет.

Пол и имя первенца королевской семьи, появление на свет которого ожидают в начале мая, пока не разглашаются, британские букмейкеры не смогли проигнорировать столь громкое и ожидаемое общественностью событие и начали принимать ставки на пол, имя и внешность малыша. Наиболее вероятным на данный момент считается появление на свет рыжеволосой, как ее отец, девочки по имени Диана.

Одна из популярнейших букмекерских контор страны William Hill оценивает рождение девочки коэфицентом 2/5. Как правило, подобные коэфиценты говорят о том, что участники ставок знают наверняка об исходе события :"На обычном рынке это означает, что люди знают" - передает издание Straits Times слова спикера William Hill Руперта Адамса.

Но в этом случае, достоверно узнать пол ребенка невозможно технически, а значит, люди просто повторяли ставки других игроков.

Если же большинство игроков ошибется, и родится мальчик, букмейкеры полагают, его назовут Артур, Чарльз или Эдвард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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