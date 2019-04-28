2019-04-28T12:46:22+03:00
В мире

В штабе Зеленского поддержали идею запретить Порошенко выезд за границу

По словам представителей команды избранного президента страны, "на каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ"
Александр ДЖУМАЕВ
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского поддерживает идею о запрете выезда действующего главы государства Петра Порошенко за границу. Соответствующий иск в настоящий момент находится на рассмотрении в киевском окружном суде.

Как сообщает издание "Украинские новости", в штабе Зеленского заявили, что "на каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ".

Иск о запрете высокопоставленным чиновникам и политикам покидать территорию Украины в течение одного года после проведения выборов президента Украины и депутатов Верховной Рады был подан журналистом Александром Дубинским 19 апреля в Окружной административный суд Киева.

В качестве ответчиков в иске выступают украинская полиция, Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба страны. Третьими лицами по делу выступают президент Украины Петр Порошенко, глава его администрации Игорь Райнин и депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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