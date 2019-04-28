Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией
Около 60 байкерам из России было отказано во въезде в Грузию. Об этом "Комсомольской правде" сообщили сами участники мотопробега.
По словам одного из мотоциклистов, причина отказа названа не была. Очевидец отмечает, что мотоциклы с российскими номерами перестали пропускать через границу во второй половине дня субботы, 27 апреля. Байкеры направлялись на мотофестиваль в Батуми, который пройдет с 4 по 6 мая. Участники пробега надеются, что организаторы фестиваля помогут им решить вопрос на высоком уровне.
В Грузию не пускают российских байкеров.
Это уже не первый инцидент с участием российских байкеров в Грузии. Как ранее сообщал сайт kp.ru, два года назад группа грузинских активистов срезала с российских мотоциклов георгиевские ленточки.
ИСТОЧНИК KP.RU