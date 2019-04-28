В центре Москвы ликвидировали горение газового баллона возле кафе
В Москве около кафе на Большой Грузинской улице пожарные ликвидировали горение газового баллона.
Горение газового баллона возле кафе в центре Москвы.
- Горение газового баллона около кафе в доме 39 по Большой Грузинской ликвидировано. Пострадавших нет, - подтвердили в экстренных службах.
Ранее из заведения было эвакуировано 30 человек.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года в Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек. Дело в том, что на подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.
А в начале апреля пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом обошлось без пострадавших. Что касается причин инцидента, то, предположительно, виной всему стало короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU