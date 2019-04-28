2019-04-28T19:41:41+03:00
Происшествия

В центре Москвы ликвидировали горение газового баллона возле кафе

По последним данным, погибших или пострадавших нет [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В центре Москвы ликвидировали горение газового баллона возле кафеВ центре Москвы ликвидировали горение газового баллона возле кафеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Москве около кафе на Большой Грузинской улице пожарные ликвидировали горение газового баллона.

Горение газового баллона возле кафе в центре Москвы.

- Горение газового баллона около кафе в доме 39 по Большой Грузинской ликвидировано. Пострадавших нет, - подтвердили в экстренных службах.

Ранее из заведения было эвакуировано 30 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года в Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек. Дело в том, что на подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.

А в начале апреля пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом обошлось без пострадавших. Что касается причин инцидента, то, предположительно, виной всему стало короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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