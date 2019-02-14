2019-02-14T22:52:43+03:00
Происшествия

В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек

На данный момент информации о пострадавших не поступало [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человекВ Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человекФото: Мария ГОРЕЛОВА
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В московском торговом центре "Лефортово" эвакуировали 500 человек из-за пожара. Дело в том, что на подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.

Сейчас пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

В начале февраля в Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился пожар. В результате обгорел провод и была задержана электричка до Сергиева Посада.

В четверг, 14 февраля, на юге Москвы при пожаре погиб ребенок, шесть человек были спасены.

Напомним, что три дня назад, 11 февраля, произошло возгорание в жилом доме, который располагается по адресу улица Большие Каменщики, 15 в Москве. Тогда при ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы были спасены шесть человек.

В ТЦ "Город Лефортово" в Москве произошла эвакуация, из-за пожара.

Крупный пожар в доме на Белинского..

ИСТОЧНИК KP.RU

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