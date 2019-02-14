СЕГОДНЯ 22:51 2019-02-14T22:52:43+03:00

В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек Фото: Мария ГОРЕЛОВА

На данный момент информации о пострадавших не поступало [видео]

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В московском торговом центре "Лефортово" эвакуировали 500 человек из-за пожара. Дело в том, что на подземной парковке загорелся один из автомобилей. Также внутри самого ТЦ наблюдалось задымление.

Сейчас пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

В начале февраля в Москве на одном из перронов Ярославского вокзала случился пожар. В результате обгорел провод и была задержана электричка до Сергиева Посада.

В четверг, 14 февраля, на юге Москвы при пожаре погиб ребенок, шесть человек были спасены.

Напомним, что три дня назад, 11 февраля, произошло возгорание в жилом доме, который располагается по адресу улица Большие Каменщики, 15 в Москве. Тогда при ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы были спасены шесть человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691981" frameborder="0"></iframe> В ТЦ "Город Лефортово" в Москве произошла эвакуация, из-за пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/691751" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в доме на Белинского..

ИСТОЧНИК KP.RU