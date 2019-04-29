2019-04-29T02:53:04+03:00
Происшествия

В Москве водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД разыскивают нарушителя
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавшего увезли в больницу с серьезными травмамиПострадавшего увезли в больницу с серьезными травмамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздним вечером в воскресенье, 28 апреля, в центре Москвы машина сбила пешехода. Очевидцы произошедшего рассказали «Комсомольской правде», что это случилось в районе дома №50 на улице Покровка, причем водитель после наезда на пешехода скрылся с места ДТП.

Пострадавший получил серьезные травмы, его на «Скорой помощи» увезли в больницу. По словам очевидцев, с места ДТП умчались два автомобиля – белый джип и «Жигули».

Сотрудники госавтоинспекции разыскивают нарушителя. По предварительным данным, наезд был совершен на пешеходном переходе.

В столичном главке ГИБДД информацию о ДТП на Покровке подтвердили, сообщив, что пострадавший госпитализирован.

Стоит отметить, что подобные инциденты в Москве случаются нередко. Например, как писал сайт kp.ru, в начале апреля на Крымском Валу в центре города автомобиль сбил человека, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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