В Москве "Газель" вылетела на тротуар и сбила пешехода
На востоке Москвы в районе станции метро "Первомайская" грузовой автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину. ЧП произошло на пересечении 9-й Парковой улицы и Измайловского бульвара.
По предварительным данным, у водителя, находившегося за рулем "Газели", случился приступ, в результате чего он потерял управление. Грузовик вылетел на тротуар через двойную сплошную линию и разделительное ограждение, сбил женщину и врезался в забор.
На месте происшествия в настоящий момент работают две бригады экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Москве "газель" вылетела на тротуар и сбила прохожего.
Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Тогда в результате столкновения четырех автомобилей возле торгового центра "Времена года" пострадали четыре человека; стоит также отметить, что эта авария произошла около 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU