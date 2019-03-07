2019-03-07T13:00:15+03:00
Происшествия

В Москве "Газель" вылетела на тротуар и сбила пешехода

По предварительным данным, водитель потерял управление после того, как у него случился приступ [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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На востоке Москвы в районе станции метро "Первомайская" грузовой автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщинуНа востоке Москвы в районе станции метро "Первомайская" грузовой автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщинуФото: кадр с видео
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На востоке Москвы в районе станции метро "Первомайская" грузовой автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину. ЧП произошло на пересечении 9-й Парковой улицы и Измайловского бульвара.

По предварительным данным, у водителя, находившегося за рулем "Газели", случился приступ, в результате чего он потерял управление. Грузовик вылетел на тротуар через двойную сплошную линию и разделительное ограждение, сбил женщину и врезался в забор.

На месте происшествия в настоящий момент работают две бригады экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Москве "газель" вылетела на тротуар и сбила прохожего.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Тогда в результате столкновения четырех автомобилей возле торгового центра "Времена года" пострадали четыре человека; стоит также отметить, что эта авария произошла около 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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