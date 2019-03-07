В Москве "Газель" вылетела на тротуар и сбила пешехода

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-07T13:00:15+03:00

На востоке Москвы в районе станции метро "Первомайская" грузовой автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину Фото: кадр с видео

По предварительным данным, водитель потерял управление после того, как у него случился приступ [видео]

Изменить размер текста: A A

На востоке Москвы в районе станции метро "Первомайская" грузовой автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину. ЧП произошло на пересечении 9-й Парковой улицы и Измайловского бульвара.

По предварительным данным, у водителя, находившегося за рулем "Газели", случился приступ, в результате чего он потерял управление. Грузовик вылетел на тротуар через двойную сплошную линию и разделительное ограждение, сбил женщину и врезался в забор.

На месте происшествия в настоящий момент работают две бригады экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695856" frameborder="0"></iframe> В Москве "газель" вылетела на тротуар и сбила прохожего.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Тогда в результате столкновения четырех автомобилей возле торгового центра "Времена года" пострадали четыре человека; стоит также отметить, что эта авария произошла около 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU