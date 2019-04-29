Франция хочет предложить Евросоюзу отменить санкции против России

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-29T07:52:47+03:00

Как отметил депутат парламента Франции Тьерри Мариани, если РФ и Украина смогут договориться по всем спорным вопросам, включая Донбасс, санкции будут отменены

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Сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог", депутат парламента Франции Тьерри Мариани сообщил, что французская партия "Национальное объединение" планирует поднять вопрос о снятии антироссийских санкций, введенных Европейским Союзом в 2014 году, на общеевропейском уровне.

"Наша партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне. Но для начала следует дождаться результатов выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая", - рассказал он в интервью газете «Известия».

При этом Мариани отметил, что вопрос снятия санкций с РФ будет зависеть от успешности переговоров с новым президентом Украины. В частности, если Москва и Киев смогут достичь взаимопонимания по всем спорным вопросом, в том числе будет урегулирован конфликт в Донбассе.

Мариани также подчеркнул, что Евросоюзу понадобится минимум два года для отмены всех ограничений и начала торговли с Россией.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, США и Евросоюз весной 2014 года обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине и начали применять масштабные антироссийские санкции. С тех пор санкционное давление только усиливалось.

ИСТОЧНИК KP.RU