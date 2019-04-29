Глава американской базы Гуантанамо уволен после расследования

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-29T10:01:52+03:00

Джон Ринг освобожден от должности в связи с потерей уверенности в его способности управлять

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Глава американской военно-морской базы Гуантанамо контр-адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Джон Ринг был освобожден от занимаемой должности после расследования.

Он уволен в связи "с потерей уверенности [со стороны командования] в его способности управлять", передает телеканал CNN. Представитель Южного командования США Аманда Азубуике заявила, что увольнение связано с начавшимся в марте расследованием.

Заместитель Ринга - бригадный генерал Джон Хасси – назначен временно исполняющим обязанности командира тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп, как ранее писал сайт kp.ru, подписал указ, отменяющий постановление предыдущей администрации Барака Обама о закрытии тюрьмы Гуантанамо на арендованной американцами кубинской базе. Так, лагерь для лиц, обвиняемых в терроризме, продолжит функционировать и принимать новых заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU