Из-за снегопада в Канаде произошло больше сотни ДТП
В канадском городе Калгари из-за сильнейшего снегопада произошло около 130 аварий. Стихия обрушилась на провинцию Альберта. Из-за метелей здесь полностью парализовано автомобильное движение.
За последние сутки правоохранители зарегистрировали 127 аварий. Несколько десятков человек получили ранения и травмы разной степени тяжести. Некоторым потребовалась срочная помощь медиков.
Помимо легковых автомобилей в аварию попал пассажирский автобус. Его занесло на дороге, после чего он перевернулся. Несколько человек были экстренно госпитализированы. К счастью, сейчас их жизням ничто не угрожает. Расследованием инцидента сейчас занимается полиция. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий, передает сайт «Свободная пресса».
Метеорологическая служба Канады ранее сообщила, что в городе за сутки выпало около 15 см снега. В городском аэропорте отменены около 50 рейсов. Дорожные службы возобновили зимние работы по уборке снега и обработке дорожного покрытия, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU