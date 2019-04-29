Самыми популярными странами для летнего отдыха у россиян стали Испания, Грузия и Италия

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-29T13:13:36+03:00

Что касается внутреннего туризма, то на первом месте Крым, но данное направление начали выбирать все реже из-за дороговизны поездок

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Россияне активно бронируют туры на летние месяцы. В этом году в лидерах раннего бронирования Италия, Грузия и Испания, Черногория и Франция. Туроператоры отмечают, что доля ранних продаж авиабилетов выросла на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Безусловным лидером стала Италия – это обусловлено ценой. Средний чек на перелет составляет 17 тысяч рублей. Билеты во Францию стали дешевле на 27%, но спрос на данное направление вырос только на 11%. НА столько же снизился турпоток из России в Грузию, но все равно страна удерживает хорошие позиции среди предпочтительных зарубежных направлений.

В Ozon.travel делятся информацией о пакетных турах. Чаще всего любители системы «Все включено» стремятся на турецкий берег. Спрос на данное направление увеличился на 32%. Чаще всего поездки в Турцию бронируют за две недели, реже за месяц. Это дает основания полагать, что со стартом отпускного сезона спрос на туры в данную страну существенно возрастет.

Конкуренцию Турции составляет Тунис, Греция, Кипр. Все эти направления могут похвастаться оптимальным соотношением цены и качества.

Что касается внутреннего туризма, то 62% всех купленных билетов приходится именно на путешествия по России. Пока предпочтение отдается Крыму, но ажиотаж начинает спадать из-за дороговизны.

На втором месте Краснодарский край, затем идет Калининградская область.

- Популярность российских курортов объясняется тем, что у многих нет загранпаспортов. Отечественные направления выигрывают по цене и гибкости трансфера, сразу несколько человек могут добраться до места отдыха на автомобиле. Это существенно удешевляет стоимость путешествия,- прокомментировал газете «Известия» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU