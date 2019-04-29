Самыми популярными странами для летнего отдыха у россиян стали Испания, Грузия и Италия
Россияне активно бронируют туры на летние месяцы. В этом году в лидерах раннего бронирования Италия, Грузия и Испания, Черногория и Франция. Туроператоры отмечают, что доля ранних продаж авиабилетов выросла на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
Безусловным лидером стала Италия – это обусловлено ценой. Средний чек на перелет составляет 17 тысяч рублей. Билеты во Францию стали дешевле на 27%, но спрос на данное направление вырос только на 11%. НА столько же снизился турпоток из России в Грузию, но все равно страна удерживает хорошие позиции среди предпочтительных зарубежных направлений.
В Ozon.travel делятся информацией о пакетных турах. Чаще всего любители системы «Все включено» стремятся на турецкий берег. Спрос на данное направление увеличился на 32%. Чаще всего поездки в Турцию бронируют за две недели, реже за месяц. Это дает основания полагать, что со стартом отпускного сезона спрос на туры в данную страну существенно возрастет.
Конкуренцию Турции составляет Тунис, Греция, Кипр. Все эти направления могут похвастаться оптимальным соотношением цены и качества.
Что касается внутреннего туризма, то 62% всех купленных билетов приходится именно на путешествия по России. Пока предпочтение отдается Крыму, но ажиотаж начинает спадать из-за дороговизны.
На втором месте Краснодарский край, затем идет Калининградская область.
- Популярность российских курортов объясняется тем, что у многих нет загранпаспортов. Отечественные направления выигрывают по цене и гибкости трансфера, сразу несколько человек могут добраться до места отдыха на автомобиле. Это существенно удешевляет стоимость путешествия,- прокомментировал газете «Известия» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
ИСТОЧНИК KP.RU