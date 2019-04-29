СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-29T15:17:56+03:00

Гурбангулы Бердымухамедов не мог не вспомнить о своем питомце и решил посвятить ему песню в стиле реп Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совместно с внуком исполнил песню, посвященную жеребенку по кличке Ровач. Выступление состоялось на торжественном мероприятии в честь Национального праздника туркменского коня.

Жеребенок Ровач родился первого января 2019 года. Но за это короткое время уже успел стать символом Туркмении. Этот малыш - подарок главе Туркмении от министра внутренних дел Исгендера Муликова. Президент решил выбрать для своего любимца звучное имя и назвал его Ровач, что с туркменского переводится как "Процветающий".

Президент Туркмении зачитал рэп про коня.

Выступая на празднике, Гурбангулы Бердымухамедов не мог не вспомнить о своем питомце и решил посвятить ему песню в стиле рэп. Причем текст произведения президент написал сам. А автором музыки стал его внук Керимгулы, пишет издание "Туркменистан Сегодня".

Эта песня уже не первый дуэт дедушки и внука. Прошлым летом они записали реп под названием «Спортивный Туркменистан». Эту композицию глава Тукменистана анонсировал, как призыв к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Президент Туркменитана вместе с внуком сочинили стихи.

ИСТОЧНИК KP.RU