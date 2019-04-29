Президент Сербии пообещал бороться за свою страну на саммите в Берлине

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-29T15:28:36+03:00

По словам Александара Вучича, выбор участников саммита стран Западных Балкан осуществлялся таким образом, чтобы позиция Белграда оказалась без поддержки соседей

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине. При этом он отметил, что Сербия окажется там единственным государством, которое выступает против независимости Косова и Метохии.

Глава сербского государства подчеркнул, что участников саммита выбирали таким образом, чтобы позиция Сербии оказалась без поддержки соседей. "Учитывая это, ясно, что наша делегация будет единственной, кто выступит против независимости Косова, но наша задача - бороться за свою страну", приводит ТАСС его слова.

Ранее лидер непризнанного Косова Хашим Тачи заявил, о намерении поднять на саммите в Берлине вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, которые населены албанцами.

Напомним, 29 апреля, в понедельник, в Берлине при посредничестве Германии и Франции пройдут переговоры по Косову и Метохии.

ИСТОЧНИК KP.RU