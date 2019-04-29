Мастер 20 часов создавал «живую» татуировку
Необычное тату заполучил себе на спину житель Германии Хендрик Шоненберг. Целых 20 часов мужчина провел под тату-машинками, чтобы изображение выглядело как живое.
На спине мастер Mori Occultum нарисовал зловещего клоуна. Изображение размещено так, что при движении мышц татуировка приходит в движение. Зрелище не только завораживающее, но и зловещее.
Работа очень популярна в Сети. Ролик уже оценило более 12 миллионов человек, пишет Ридус.
Ранее новосибирский татуровщик Владимир Бабчук побывал в Берлине и сделал молодому немцу необычное тату. Парень попросил россиянина набить ему фотографию дедушки (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU