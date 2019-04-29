Мастер 20 часов создавал «живую» татуировку

СЕГОДНЯ 18:28 2019-04-29T18:28:06+03:00

На создание татуировки ушло 20 часов. ФОТО: стоп-кадр с видео

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Необычное тату заполучил себе на спину житель Германии Хендрик Шоненберг. Целых 20 часов мужчина провел под тату-машинками, чтобы изображение выглядело как живое.

На спине мастер Mori Occultum нарисовал зловещего клоуна. Изображение размещено так, что при движении мышц татуировка приходит в движение. Зрелище не только завораживающее, но и зловещее.

Работа очень популярна в Сети. Ролик уже оценило более 12 миллионов человек, пишет Ридус.

Ранее новосибирский татуровщик Владимир Бабчук побывал в Берлине и сделал молодому немцу необычное тату. Парень попросил россиянина набить ему фотографию дедушки (подробности)

torstenmalm_tattoo Мастер создал "оживающую" татуировку

ИСТОЧНИК KP.RU