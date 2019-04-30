Ученые назвали причины появления ранней седины
Испанские ученые назвали наиболее распространенные причины появления у людей ранней седины. Специалисты провели исследование, в котором проанализировали данные о здоровье порядка 54 тысяч человек в возрасте от 30 до 60 лет.
По результатам исследования специалисты пришли к выводу, что появление седины совсем не обязательно связано со старением организма. Более того, ученые смогли опровергнуть и распространенное мнение о том, что седина появляется от стресса.
Исследователи рассказали, что за цвет волос отвечает пигмент глуатион, он также используется организмом для защиты от болезней. Когда же организм начинает бороться с каким-либо серьезным недугом, он начинает задействовать все ресурсы. В том числе, в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнью Альцгеймера организм начинает заимствовать глуатион из волосяного покрова, передает сайт телеканала «Звезда».
Также по мнению специалистов, появление седины в раннем возрасте связано с генетическими отклонениями, и в этом случае стресс и волнения не при чем, пишет ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU