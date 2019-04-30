Ученые назвали причины появления ранней седины

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-30T12:08:11+03:00

Это явление не связано со старением или стрессом

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Испанские ученые назвали наиболее распространенные причины появления у людей ранней седины. Специалисты провели исследование, в котором проанализировали данные о здоровье порядка 54 тысяч человек в возрасте от 30 до 60 лет.

По результатам исследования специалисты пришли к выводу, что появление седины совсем не обязательно связано со старением организма. Более того, ученые смогли опровергнуть и распространенное мнение о том, что седина появляется от стресса.

Исследователи рассказали, что за цвет волос отвечает пигмент глуатион, он также используется организмом для защиты от болезней. Когда же организм начинает бороться с каким-либо серьезным недугом, он начинает задействовать все ресурсы. В том числе, в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнью Альцгеймера организм начинает заимствовать глуатион из волосяного покрова, передает сайт телеканала «Звезда».

Также по мнению специалистов, появление седины в раннем возрасте связано с генетическими отклонениями, и в этом случае стресс и волнения не при чем, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU