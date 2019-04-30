2019-04-30T13:32:56+03:00
Общество

В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство

Ведомство сослалось на результаты опроса, проведенного в провозглашенных республиках
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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МВД РФ заявило, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданствоМВД РФ заявило, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданствоФото: Евгения ГУСЕВА
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Представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов заявил, что проведенный ранее среди населения ДНР и ЛНР опрос показал, что 86% граждан хотят получить гражданство РФ.

- Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданств, - подтвердил Адзинов.

Напомним, прием заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого есть все условия, включая материально-технические ресурсы и бланки, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на пресс-конференции по итогам своей рабочей поездки президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает шире вопрос об облегчении в получении гражданства украинцам проживающим на территориях ЛНР и ДНР. Он пообещал, что упрощенный порядок выдачи паспортов РФ будет введен для всех граждан Украины.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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