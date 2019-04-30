2019-04-30T14:25:18+03:00
В мире

В Китае казнят канадца за контрабанду наркотиков

Всего по этому делу приговоры были вынесены 11 обвиняемым
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае казнят канадца за контрабанду наркотиковВ Китае казнят канадца за контрабанду наркотиковФото: Архив "КП"
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Китайский суд приговорил к смертной казни гражданина Канады Фань Вэя за производство и трансграничную контрабанду наркотиков. Приговор был вынесен народным судьей средней ступени китайского города Цзянмэнь южной провинции Гуандун.

При этом, вместе с канадцем к смертной казни был также приговорен У Цзыпин, гражданство которого не указывается. Еще пятеро иностранцев:гражданин США по имени Марк, граждане Мексики Леон, Педро, Оскар и Каррет были приговорены к смертной казни с отсрочкой на два года и к пожизненному заключению.

Всего по этому делу во вторник приговоры вынесены 11 обвиняемым. Отмечается, что они могут подать апелляцию в течение 10 дней, сообщает "РИА-Новости".

Дело в том, что в марте 2012 года Вэй с сообщниками занялись производством и торговлей наркотиков, с июля по ноябрь того же года в своем подпольном цехе в районе Тайшань города Цзянмэнь. Мужчины изготовили 63,8 килограмма метамфетамина и 365,9 грамма диметамфетамина.

Китайский суд принял решение казнить канадца и его сообщников потому что они были организаторами и главными распространителями. Подобные преступления расцениваются в Китае как крайне тяжкие.

Ранее сайт kp.ru писало том, что в прошлом году во Вьетнаме россиянку осудили на пожизненный срок за ввоз кокаина. Девушка пыталась убедить суд, что наркотики ей подбросили, однако ее даже слушать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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