2019-04-30T18:04:29+03:00
В мире

Болтон: Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле

В Белом доме отреагировали на столкновения оппозиции и правительственных войск в Боливарианской республике
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле и продолжает следить за ситуацией в Боливарианской республике.

«Мы очень пристально следим за ситуацией там. Мы хотим мирного перехода власти», - заявил Болтон.

«Национальная армия Венесуэлы должна защищать Конституцию и венесуэльский народ. Она должна поддержать национальное собрание и законные институты против узурпации демократии. Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы», - написал он на своей странице в Twitter.

Во вторник, 30 апреля, произошли столкновения между сторонниками лидера оппозиции Хуана Гуаидо и правительственными войсками. Власти республики сообщили о предотвращении государственного переворота, подготовленного «группой военнослужащих-предателей». Министр обороны страны Владимир Падрино заявил, что Боливарианская армия верна правительству и отвергает движение «псевдо-политических лидеров». В свою очередь, глава Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что пообщался с военными, которые «полностью преданы» ему.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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