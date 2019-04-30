Глава Минобороны Венесуэлы заявил о верности военных правительству Мадуро

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-30T16:47:40+03:00

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Боливарианская армия отвергает движение «псевдо-политических лидеров», которые хотели устроить государственные переворот в Венесуэле. Соответствующие заявление сделал министр обороны республики Владимир Падрино.

«Мы отвергаем это движение переворота, направленное на то, чтобы наполнить страну насилием. Псевдо-политические лидеры, которые поставили себя на переднем крае этого подрывного движения, чтобы создать беспокойство и террор», - написал министр обороны в своем твиттере.

Владимир Падрино также написал о том, что «Боливарианская армия твердо поддерживает конституцию и законную власть». «Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам», - сообщил он.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что сумели предотвратить государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей». Министр связи и информации Боливарианской республики призвал жителей оставаться в состоянии повышенной готовности.

Накануне, лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». И его итогом станет захват власти сторонниками Гуаидо.

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ИСТОЧНИК KP.RU