2019-04-30T16:47:40+03:00
В мире

Глава Минобороны Венесуэлы заявил о верности военных правительству Мадуро

Министр обороны Боливарианская республики сообщил, что армия страны отвергает «псевдо-политических лидеров» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Минобороны Венесуэлы заявил о верности военных правительству МадуроГлава Минобороны Венесуэлы заявил о верности военных правительству МадуроФото: REUTERS
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Боливарианская армия отвергает движение «псевдо-политических лидеров», которые хотели устроить государственные переворот в Венесуэле. Соответствующие заявление сделал министр обороны республики Владимир Падрино.

«Мы отвергаем это движение переворота, направленное на то, чтобы наполнить страну насилием. Псевдо-политические лидеры, которые поставили себя на переднем крае этого подрывного движения, чтобы создать беспокойство и террор», - написал министр обороны в своем твиттере.

Владимир Падрино также написал о том, что «Боливарианская армия твердо поддерживает конституцию и законную власть». «Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам», - сообщил он.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что сумели предотвратить государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей». Министр связи и информации Боливарианской республики призвал жителей оставаться в состоянии повышенной готовности.

Накануне, лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». И его итогом станет захват власти сторонниками Гуаидо.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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