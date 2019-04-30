2019-04-30T15:48:15+03:00
В мире

Власти Венесуэлы сообщили, что предотвратили госпереворот «военнослужащих-предателей»

Министр связи и информации Боливарианской республики призвал жителей оставаться в состоянии повышенной готовности [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Венесуэле совершена попытка госпереворотаВ Венесуэле совершена попытка госпереворотаФото: REUTERS
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Власти Боливарианской республики информировали жителей страны о том, что они предотвратили государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей».

«Мы информируем народ Венесуэлы о том, что в настоящее время мы сталкиваемся с небольшой группой военнослужащих-предателей, которые разместились в "Альтамире" для содействия государственному перевороту, направленному против Конституции и мира в республике, и дезактивируем их», - написал министр связи и информации Венесуэлы Родригес на своей странице в Twitter.

Министр сообщил, что к попытке госпереворота «добавились и убийственные ультраправые». Он призвал жителей страны оставаться в состоянии повышенной готовности, «чтобы вместе со славными Боливарианскими Национальными вооруженными силами нанести поражение попытке переворота и сохранить Ла-Пас».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо переманивает на свою сторону венесуэльских военных и госслужащих. Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». И итогом его должен стать захват власти сторонниками Гуаидо.

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Пока ничего не ясно. В сети появилось видео, на котором председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо стоит вместе со своим "учителем" - Леопольдо Лопесом, одним из самых ярких антиправительственных лидеров из партии "Народная воля", который в 2015 году был приговорен к тюремному заключения, а с 2017 года помещен под домашний арест. Вокруг Гуаидо находятся военные, которые якобы перешли на его сторону (подробности)

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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