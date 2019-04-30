На юго-востоке Москвы грузовик провалился под грунт после аварии
Грузовик провалился под грунт после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
"ДТП с грузовиком на Рязанском проспекте, 3с1. Грузовик выехал на бордюр, в результате образовалось проседание грунта. Пострадавших нет», - говорится в сообщении в «Твиттере».
В настоящее время, как отметили в ЦОДД, ограничено движение по правому и среднему рядам в сторону центра. На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Подмосковный Минтранс и УГИБДД по Московской области перед стартом майских праздников призвали водителей внимательнее и строже относится к правилам безопасности на дорогах. По данным ведомства, в этот период традиционно вдвое вырастает число погибших в ДТП по вине водителей и нерадивых пешеходов.
КамАЗ провалился под асфальт на Нижегородской улице в Москве=.
ИСТОЧНИК KP.RU