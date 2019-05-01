2019-05-01T10:07:01+03:00
Общество

Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации

Народный артист назвал такое сообщение «ерундой»
Марина ВЕНЦОВА
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Режиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации. Фото: Александр Щербак/ТАССРежиссер Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Режиссер, народный артист России Павел Чухрай опроверг сообщения о своей госпитализации.

"Это все ерунда, не хочу обсуждать", - сказал он в беседа с РИА Новости.

При этом, как пояснила его жена Мария Зверева, режиссер находится в больнице из-за обострения аллергии. "У Павла Григорьевича весенняя аллергия, он в кардиологии, потому что там просто лучше палата, никакой реанимации, ничего такого - с ним все в порядке. Ни о каком тяжелом состоянии речь не идет", - приводит ее слова ТАСС.

Накануне в прессе была распространена информация о том, что Павел Чухрай помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, имя Павла Чухрая известно каждому российскому зрителю. Он автор настоящего качественного кино. Причем, отлично проявил себя и как сценарист, и как режиссер. А в нескольких картинах выступил оператором. В его фильмах всегда лучший актерский состав, поэтому и работы получаются очень сильными.

Наибольшую известность Чухраю принесли фильмы "Вор" (1997) и "Водитель для Веры" (2004).

ИСТОЧНИК KP.RU

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