2019-05-02T05:35:14+03:00
Общество

В Москве временные интервалы на 70 светофорах перенастроили в пользу пешеходов

Теперь во время прогулок на пешеходных переходах горожане будут ожидать свой свет не более нескольких десятков секунд
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве перенастроили светофоры на пешеходных переходахВ Москве перенастроили светофоры на пешеходных переходахФото: Евгения ГУСЕВА
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На 70 пешеходных переходах пределах Садового кольца в Москве откорректировали временные интервалы светофоров в пользу пешеходов. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"На 70 "зебрах" в пределах Садового до 5 мая перенастроили светофоры в пользу пешеходов - им ждать "зеленого", чтобы перейти дорогу, придется гораздо меньше", - говорится в сообщении центра в Тwitter

Уменьшенные до нескольких десятков секунд интервалы ожидания для пешеходов будут действовать до 5 мая. В будущем московские власти намерены использовать эти настройки светофоров каждые выходные.

Как рассказывал сайт kp.ru, экспериментальная программа «Удобный переход» начала работать в Москве с 5 октября 2018 года. По задумке авторов, новые светофоры должны избавить жителей столицы от долгого ожидания зеленого сигнала. Власти решили попробовать совместить фазу светофора для одновременного движения пешеходов и автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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