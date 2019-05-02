Командование силовой операции в Донбассе объявило о захвате 24 кв. км

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-02T13:32:57+03:00

В штабе ООС утверждают, что дополнительные территории были присоединены в условиях соблюдения минских соглашений

Изменить размер текста: A A

Вооруженные силы Украины продвинулись на 24 квадратных километра в сторону Донбасса за последний год. Об этом сообщил командующий силовой Операции объединенных сил Сергей Наев.

"ООС удалось улучшить тактическое положение на отдельных участках на расстоянии от 2 до 5 км. Результатом этого стало возвращение территории около 24 кв. км, в том числе трех населенных пунктов", - сказал военнослужащий.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о хуторах Вольный, Пивденное и Шумы.

При этом Наев заявил, будто такие действия ВСУ не нарушают минских договоренностей, а являются всего лишь результатом тщательно спланированных и "решительных" действий. Эти же шаги привели к тому, что за последний год Нацгвардия и полиция задержали на блокпостах 1358 лиц, из которых 415 подозреваются в участии в "незаконных вооруженных формированиях", передает ТАСС.

Стоит напомнить, что минские договоренности запрещают введение войск той или иной стороны конфликта в населенные пункты на линии разграничения. Это считается серьезным нарушением.

ИСТОЧНИК KP.RU