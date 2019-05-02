2019-05-02T19:42:44+03:00
Политика

В США заявили о возможной встрече Помпео и Лаврова на следующей неделе в Финляндии

По словам представителя Госдепартамента США, окончательных договоренностей о времени и формате переговоров пока нет
Александр ДЖУМАЕВ
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Госсекретарь США Майкл Помпео может встретиться в Финляндии с главой МИД России Сергеем ЛавровымГоссекретарь США Майкл Помпео может встретиться в Финляндии с главой МИД России Сергеем ЛавровымФото: REUTERS
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Власти США рассчитывают, что на следующей неделе состоится двусторонняя встреча главы Госдепартамента Майкла Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США, переговоры могут состояться в рамках предстоящего совещания Арктического совета, намеченного на 6-7 мая в Рованиеми (Финляндия).

По словам американского дипломата, окончательных договоренностей о времени и формате переговоров пока нет. "В данный момент я просто не могу предоставить никаких дополнительных деталей. Министр иностранных дел Лавров и госсекретарь будут [оба] там находиться - на министерской встрече Арктического совета и смежных мероприятиях", - заявил он.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что не исключают возможности проведения встречи. "Возможность такой встречи не исключаем", - ответили ТАСС в Департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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