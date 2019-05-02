Самолеты ВВС Великобритании приступили к охране воздушного пространства стран Балтии

СЕГОДНЯ 21:39 2019-05-02T21:39:02+03:00

С августа прошлого года эту задачу выполняли истребители военно-воздушных сил Германии

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Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании приступили к охране воздушного пространства стран Балтии. Об этом сообщает пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

В сообщении говорится, что четыре британских истребителя Eurofighter Typhoon сменили аналогичные самолеты ВВС Германии, которые осуществляли миссию охраны воздушного пространства в небе над странами Балтии с августа 2018 года. Самолеты будут размещены на авиабазе Эмари.

По словам командующего Силами обороны Эстонии генерал-майора Мартина Херема, участие стран-участниц НАТО в подобных миссиях показывает, что "взятые ими на себя обязательства перед альянсом и другими странами - членами не являются лишь подписями на бумаге".

С момента вступления Эстонии, Латвии и Литвы в НАТО в 2004 году охрана воздушного пространства этих стран осуществляется силами ВВС стран-членов альянса. Самолеты, участвующие в миссии, размещаются на эстонской авиабазе Эмари, а также на базе Зокняй, расположенной на территории Литвы

ИСТОЧНИК KP.RU