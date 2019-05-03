Климкин предложил провести на Украине свой вариант акции "Бессмертный полк"

СЕГОДНЯ 02:42 2019-05-03T02:50:07+03:00

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Граждане Украины вместо акции "Бессмертный полк" должны пройти по улицам с портретами жертв сталинских репрессий. С таким предложением выступил глава МИД республики Павел Климкин.

Ранее украинский телеканал "Интер" от имени Союза ветеранов призвал украинцев присоединиться шествию "Бессмертного полка". В Facebook появился пост пользователя, который предлагал найти альтернативу этой акции. Климкин заявил, что идею поддерживает.

"Предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях", — написал министр иностранных дел в Facebook.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что акции "Бессмертный полк" каждый год 9 мая проходят во всех странах, входивших в состав СССР. Однако на Украине с приходом к власти тех, кто в качестве героев почитает фашистских пособников типа Бандеры и Шухевича, участвовать в шествии стало опасно. В 2018 году необандеровцы устроили несколько провокаций. Несмотря на это, в Киеве 9 мая с портретами своих дедов вышли несколько тысяч человек. Акцию также поддержали жители Одессы, Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Николаеваи других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU