Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"
В США умер актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в пяти эпизодах киносаги "Звездные войны". Ему было 74 года. О кончине сообщается в его официальном аккаунте в Twitter
"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - сказано в заявлении.
Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в Великобритании. В 2005 году он получил американское гражданство и постоянно проживал в Техасе.
В кино он попал случайно уже в 33 года. Он работал служащим в больнице, когда получил дебютную роль в фильме «Синдбад и глаз тигра» в 1977 году. Это произошло, потому что продюсеры фильма увидели его фотографию в одной из газет в статье о людях с большими ногами. Мейхью предложили сыграть Минотавра.
Потом он попал на кастинг «Звёздных войн»., Как вспоминал режиссер Джордж Лукас, всё, что пришлось сделать Мейхью, чтобы получить роль Чубакки, это просто встать в полный рост, который, к слову, составлял 2 метра 21 сантиметр.
Актер участвовал в съемках "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая", "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" и "Звездные войны: Пробуждение силы".
ИСТОЧНИК KP.RU