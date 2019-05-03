2019-05-03T05:26:41+03:00
Политика

Каракас потребовал от США защитить посольство Венесуэлы в Вашингтоне

У дипмиссии дежурят сотрудники Службы дипломатической безопасности вместе с полицией и Секретной службой США
Юлия ДИВЕЕВА
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У здания посольства Венесуэлы проходят митинги против и в поддержку Николаса МадуроУ здания посольства Венесуэлы проходят митинги против и в поддержку Николаса МадуроФото: REUTERS
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Официальный Каракас обратился к американским властям с требованием выполнить обязательства по охране посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Обращение было опубликовано четверг в Twitter главы МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Мы требуем, чтобы Государственный департамент США выполнил свои обязательства в качестве подписанта Венской конвенции о дипломатических сношениях и защитил здание бывшего посольства Венесуэлы в Вашингтоне так же, как наше правительство защищает его объекты в Каракасе", - написал дипломат.

У дипмиссии в США проводят митинги противники президента Николаса Мадуро и представители антивоенного движения Code Pink, поддерживающие легитимного главу государства. Представители движения около трех недель назад взяли здание посольства под контроль, чтобы не пустить в него оппозицию Венесуэлы.

Как передает ТАСС, сейчас у здания дежурят сотрудники Службы дипломатической безопасности вместе со столичной полицией и Секретной службой США. В их задачи входит обеспечение общественной безопасности во время демонстраций.

По словам представителя Секретной службы, в четверг днем правоохранительные органы задержали у посольства трех человек. Одного из них бросался предметами, а еще двоих обвинили в "простом нападении" без отягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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