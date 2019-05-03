В Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклона

СЕГОДНЯ 07:20 2019-05-03T07:20:17+03:00

Специалисты отметили, что он обрушится на один из штатов уже в пятницу

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В Индии власти штата Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человек из-за приближающегося сильнейшего циклона "Фани". Ожидается, что н обрушиться на этот регион уже в пятницу.

По всему штату на ближайшие сутки отменено движение более чем 220 поездов. Несколько аэропортов в ряде крупных городов до конца недели также будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU