2019-05-03T07:20:17+03:00
В мире

В Индии эвакуировали более миллиона человек из-за циклона

Специалисты отметили, что он обрушится на один из штатов уже в пятницу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Индии власти штата Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человек из-за приближающегося сильнейшего циклона "Фани". Ожидается, что н обрушиться на этот регион уже в пятницу.

По всему штату на ближайшие сутки отменено движение более чем 220 поездов. Несколько аэропортов в ряде крупных городов до конца недели также будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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