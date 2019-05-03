2019-05-03T07:50:42+03:00
В мире

В США трем подросткам предъявили обвинения в подготовке взрыва в школе

После обыска в доме одного из школьников была обнаружена книга с инструкцией по изготовлению взрывчатого устройства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США трем подросткам предъявили обвинения в подготовке взрыва в школеВ США трем подросткам предъявили обвинения в подготовке взрыва в школеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трем подросткам в США предъявили обвинения в том, что они планировали использовать взрывчатку в школе штата Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд.

После обыска в доме одного из школьников полицейские обнаружили книгу с инструкцией по изготовлению взрывчатого устройства.

Накануне в правоохранительные органы обратился сотрудник учебного заведения. Он рассказал, что несколько школьников сообщили ему, что 1 мая услышали разговор трех учеников, которые обсуждали изготовление бомбы, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года около 300 человек были эвакуированы из школы в Москве из-за угрозы взрыва. В экстренные службы столицы поступило анонимное сообщение о заложенной в здании бомбе. Неизвестный анонимный источник сообщил об угрозе взрыва в одной из школ на юго-западе Москвы.

Стрельба в школе в Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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