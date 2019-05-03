В Малайзии из-за обезьян в ДТП пострадали пятеро пожарных

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-03T09:11:47+03:00

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Стая обезьян спровоцировала ДТП в Малайзии, в результате которого пострадали пятеро пожарных. Об этом сообщили в дорожной полиции страны.

Авария случилась на шоссе неподалеку от города Герик, куда отряд пожарных возвращался после того, как ликвидировали возгорание в одном из населенных пунктов. По данным новостного агентства Bernama, неожиданно водитель увидел, что стая обезьян бросилась через дорогу прямо перед их автомобилем.

Шофер резко свернул в сторону, чтобы не задавить животных. Пожарная машина при этом перевернулась, а находившиеся в ней люди получили различные травмы и переломы.

"Расследование показывало, что водитель пытался увернуться от обезьян, но потерял управление транспортным средством на повороте на холме", — заявил глава районной полиции Супта Исмаила Че Иса.

Всех пострадавших доставили в больницы. У двоих из них диагностирован перелом левой ноги, еще у одного сильные травмы лица и челюсти. Четвертый получил черепно-мозговую травму и лишь самый молодой член команды отделался синяком на ноге.

ИСТОЧНИК KP.RU