2019-05-03T20:17:42+03:00
Политика

Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Юрий Федоров возглавлял охрану главы государства с июня 2014 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Петр Порошенко оставит пост главы государстваПетр Порошенко оставит пост главы государстваФото: REUTERS
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Действующий президент Украины Петр Порошенко освободил Юрия Федорова от исполнения обязанностей начальника службы безопасности главы государства. Соответствующий указ был подписан в пятницу, 3 мая.

"Освободить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Стоит отметить, что Федоров возглавлял охрану на протяжении почти пяти лет - с июня 2014 года, однако в апреле 2019-го Петр Порошенко проиграл очередные выборы. Теперь политику предстоит оставить пост главы государства и передать свои полномочия экс-квнщику Владимиру Зеленскому.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее бывшие соперники договорились встретиться и обсудить дальнейшее направление внешней политики, а также меры противостояния России.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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