В России назвали ошибкой выработку договора о запрете ядерного оружия

СЕГОДНЯ 22:24 2019-05-03T22:24:22+03:00

В МИД РФ считают, что данный документ лишь усиливает противоречия между странами и никак не способствует разоружению

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Создание Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) изначально было ошибкой, которая теперь подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и лишь усиливает напряженность. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел России.

"Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", - сообщили в ведомстве.

Дипломаты считают, что сокращение вооружений должно проходить поэтапно на основе равной и неделимой безопасности. При этом всему процессу необходимо иметь многосторонний характер.

"Российская Федерация не намерена никому ничего навязывать. Считаем необходимым действовать в данном вопросе на основе консенсуса, с учетом интересов всех участников", - говорится сообщении на сайте МИД РФ.

"КП" писала о том, что Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года. В России изначально говорили о том, что не собираются его подписывать, поскольку считает невозможным полный отказ от оружия массового поражения в директивном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU