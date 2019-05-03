2019-05-03T23:33:31+03:00
Политика

Трамп заявил, что Китай хочет участвовать в ядерном соглашении с США и Россией

Глава Белого дома пообещал начать переговоры с РФ по этому вопросу в скором времени
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Китай хотят стать участником ядерного соглашения вместе с Соединенными Штатами и Россией. Об этом 3 мая заявил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Американский лидер отметил, что возможность заключения трехстороннего договора он уже обсуждал с представителями КНР.

"Они очень хотят быть участниками соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей", - сообщил Трамп.

Глава государства пообещал уже в скором времени по этому вопросу начать с Россией переговорный процесс, к которому мог бы присоединиться и Китай, передает ТАСС.

"Мы будем обсуждать нераспространение, заключение ядерной сделки. Я думаю, что это будет всеобъемлющее соглашение", - подчеркнул президент.

Ранее сайт kp.ru писал, что в пятницу президент России Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. За полтора часа главы государств обсудили итоги доклада Мюллера, ситуацию в КНДР и Венесуэле, а также возможное заключение нового ядерного соглашения между США, Россией и Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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