2019-05-03T19:25:54+03:00
Политика

В Кремле подтвердили факт телефонной беседы Путина и Трампа

При этом в Белом доме считают, что разговор прошел "в позитивном ключе"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп. Фото: Михаил Метцель ТАССВладимир Путин (слева) и Дональд Трамп. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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В Кремле подтвердили факт пятничной беседы президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, вся телефонная беседа длилась почти полтора часа. Подробности разговора будут опубликованы позже.

"Сообщение [о деталях разговора] последует", - сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оценила состоявшуюся беседу довольно положительно. По ее мнению, обсуждение прошло "в позитивном ключе", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 3 мая, состоялся первый за долгое время телефонный разговор Путина и Трампа. Главы государств обсудили обстановку в Венесуэле, ситуацию вокруг КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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