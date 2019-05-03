В Кремле подтвердили факт телефонной беседы Путина и Трампа
В Кремле подтвердили факт пятничной беседы президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вся телефонная беседа длилась почти полтора часа. Подробности разговора будут опубликованы позже.
"Сообщение [о деталях разговора] последует", - сказал представитель Кремля.
При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оценила состоявшуюся беседу довольно положительно. По ее мнению, обсуждение прошло "в позитивном ключе", передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 3 мая, состоялся первый за долгое время телефонный разговор Путина и Трампа. Главы государств обсудили обстановку в Венесуэле, ситуацию вокруг КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU