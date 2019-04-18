2019-04-18T19:42:22+03:00
В мире

В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера

Расследование не смогло установить, имело ли место создание препятствий правосудию со стороны Трампа
Екатерина БОЛГОВА
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Cпецпрокурор США Роберт МюллерCпецпрокурор США Роберт МюллерФото: REUTERS
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В четверг, 18 апреля, министерство юстиции США обнародовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США 2016 года.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что российское правительство начало налаживать контакты с администрацией Дональда Трампа сразу после его победы на выборах.

"Сразу же после выборов 8 ноября [2016 года] официальные лица российского правительства и видные российские бизнесмены начали попытки завязать контакты внутри будущей администрации", - сообщается в докладе.

Напомним, ранее стало известно, что доклад Мюллера будет отредактирован - из него исключат конфиденциальные данные.

В опубликованной версии документа говорится, что бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн просил Россию не принимать ответные меры на решение уходящей администрации Барака Обамы о выдворении российских дипломатов.

Как сообщал сайт kp.ru, в ожидании публикации доклада Мюллера Трамп заявил о "харассменте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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